Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster 24-Jährigen aus Greifswald

Greifswald (ots)

Die seit dem 08.01.2022 vermisste 24-jährige Frau aus Greifswald wurde nach Bürgerhinweis am 09.01.2022, gegen 08:45 Uhr, wohlbehalten in der Wohnung einer Bekannten in der Universitäts-und Hansestadt Greifswald aufgefunden. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise.

Die regionalen Radiosender werden um Tilgung der Rundfunkdurchsage gebeten.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell