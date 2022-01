Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: LKW kommt auf Grund von Schneeglätte von der Fahrbahn ab

Altentreptow (ots)

Am 08.01.2022 gegen 04:50 Uhr kam es auf der BAB 20 bei Pasewalk zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 57-jährige eines LKW (40 Tonnen Sattelaufliegen) befuhr die BAB 20 aus Richtung Stettin kommend in Richtung Lübeck. Zwischen den Anschlussstellen Pasewalk Nord und Strasburg verlor er auf Grund den Witterungsverhältnissen (starker Schneefall) unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und kam quer über beide Fahrspuren zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 25.000,-EUR. Da der LKW nicht mehr fahrbereit war, musste er durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Hierzu musste die Fahrspur in Richtung Lübeck für die Zeit von 6 Stunden voll gesperrt werden.

