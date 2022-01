Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Audi und Mercedes gestohlen

Dierhagen/Born (ots)

Heute Vormittag haben im Bereich Vorpommern-Rügen zwei Fahrzeugbesitzer ihre Autos jeweils als gestohlen angezeigt. In Dierhagen wurde in der Waldstraße ein brauner Mercedes GLC 350d mit dem amtlichen Kennzeichen VR-LR5. Schaden etwa 40.000 Euro. Tatzeitraum vermutlich zwischen 22:30 Uhr und 07:00 Uhr.

Zudem ist in den frühen Morgenstunden vermutlich in der Zeit von 03:00 Uhr bis Tagesanbruch ein schwarzer Audi SQ8 mit amtlichem Kennzeichen NVP-PP13 in Born, Pumpeneck, gestohlen worden. Schaden in diesem Fall: circa 80.000 Euro.

Die Kripo Anklam ermittelt in beiden Fällen.

Wer verdächtige Beobachtungen an den Tatorten während der mutmaßlichen Tatzeiträume gemacht hat oder die beschriebenen Fahrzeuge im Tatzeitraum noch fahrend gesehen hat, wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle der Polizei unter 0395 / 55822224 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Und hier noch ein paar Tipps der Polizei, um Fahrzeuge möglichst vor Diebstahl zu sichern:

- Keyless-Go Funktion deaktivieren - sofern möglich - Schlüssel nicht in Nähe von Fenstern oder Türen aufbewahren, damit das Signal nicht abgefangen werden kann - Schlüssel in spezielle, funkdichte Schutzhüllen stecken - unterwegs wie auch zu Hause - Wegfahrsicherungen verwenden (zum Beispiel Lenkradkrallen oder elektronische Möglichkeiten nutzen) - Keine Original-Dokumente im Auto lassen (z.B. Fahrzeugbrief)

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell