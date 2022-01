Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall in Friedland mit einer leichtverletzten Person

Friedland (ots)

Am 06.01.2022, gegen 21:20 Uhr, kam es in der Innenstadt von Friedland zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 42-jähriger polnischer Fahrer eines silbernen Citroens befuhr die Riemannstraße in Friedland in Fahrtrichtung Neubrandenburg.

Aufgrund von Unaufmerksamkeit kam der PKW auf Höhe Wasserstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Baum. Hierbei wurden der Fahrer leicht verletzt und durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 4.000,- Euro.

Die Riemannstraße musste für ca. 1 Stunde gesperrt werden, zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Zur Unfallaufnahme wurde die Polizei durch die Freiwillige Feuerwehr Friedland mit 13 Kameraden unterstützt, da Betriebsstoffe ausliefen.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

