Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Graffitisprayer gestellt

Demmin (ots)

Am 05.01.2022 gegen 20:40 Uhr teilte eine Zeugin dem PHR Demmin mit, dass vier Personen ein Graffito an die Fassade der Turnhalle des Gymnasiums "An der Mühle" in Demmin sprühen.

Nachdem die Zeugin die Polizei verständigte, entfernten sich die Tatverdächtigen in unterschiedliche Richtungen. Durch den Einsatz zweier Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Demmin konnte eine Person noch in Tatortnähe festgestellt werden. Während der Durchsuchung der Person und der mitgeführten Sachen wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt (div. Spraydosen). Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der deutsche Tatverdächtige entlassen.

Gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen und die derzeit unbekannten Mittäter wird wegen Sachbeschädigung durch Graffiti ermittelt. Es ist ein Schaden von ca. 300,- EUR entstanden. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalkommissariats-Außenstelle Demmin geführt.

im Auftrag Raphael Wittek Kriminalrat Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

