Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung am Datze-Center

Neubrandenburg (ots)

Am Abend des 06. Januar 2022 gegen 20:40 Uhr meldete ein Anrufer eine Sachbeschädigung am Datze-Center in Neubrandenburg. Eine randalierende Gruppe von fünf Personen soll ein Unterstand für Einkaufswagen zerstören. Trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnten keine Täter im Bereich festgestellt werden.

An dem Unterstand wurden alle Plastikscheiben abgerissen und teilweise beschädigt. Der durch den Vandalismus verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Durch die Beamten des Polizeihauptrevier Neubrandenburg wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, wenden sich bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395-5582-5224 oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

im Auftrag Raphael Wittek Kriminalrat Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell