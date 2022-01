Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand verursacht 120.000 Euro Schaden in Stralsund

PHR Stralsund (ots)

Am Freitag, den 07.01.2022 wurde die Polizei gegen 20:20 Uhr zu einem Brand eines Schuppens auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Stralsund, Andershofer Weide gerufen. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehren brannte der Dachstuhl sowie der Schuppen der Hausnummer 34 bereits in voller Ausdehnung. Der Schuppen des benachbarten Grundstückes brannte ebenfalls. Durch die Einsatzkräfte vor Ort wurden sämtliche betroffene Bewohner in Sicherheit gebracht. Die eingesetzten Kameraden der Berufsfeuerwehr Stralsund sowie der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund, die mit 30 Kameraden und 6 Löschfahrzeugen vor Ort waren, konnten den Brand gegen 21:20 Uhr unter Kontrolle bringen. Eine männliche Person (48 Jahre) verletzte sich während der ersten Hilfsmaßnahmen beim Übersteigen eines Zaunes an beiden Händen. Eine zweite Person (68 Jahre),welcher gleichzeitig Bewohner eines der geschädigten Häuser ist,erlitt durch die Umstände einen Schock sowie leichte Brandverletzungen im Rückenbereich. Die Verletzten wurden vor Ort medizinisch versorgt.Die Geschädigten sind deutsche Staatsbürger. Durch das Feuer wurde sowohl ein Einfamilienhaus, ein Schuppen auf dem Nachbargrundstück, sowie auch zwei weitere Hausfassaden in der Nähe befindlicher Häuser in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 120.000 Euro. Derzeit ist noch unklar, ob es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt oder Fahrlässige Brandstiftung handelt. Zur Klärung der Brandursache unterstützt am 08.01.2022 ein Brandursachenermittler die Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

