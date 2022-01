Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brennender PKW auf der B111 in 17438 Wolgast

Wolgast (ots)

Am 08.01.2022 gegen 11:30 Uhr befuhr der 36-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Ford Transit die Chausseestraße (B111) in 17438 Wolgast. An der Kreuzung am Fuchsberg beabsichtigte er nach rechts abzubiegen, als sich das Fahrzeug selbstständig ausschaltete und kurze Zeit später Rauch aus dem Motorraum drang. Innerhalb weniger Minuten stand das Fahrzeug in Flammen. Der Fahrzeugführer konnte sich jedoch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten. Zum Löschen des Brandes kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Wolgast und Hohendorf zum Einsatz. Diese befanden sich mit 28 Kameraden im Einsatz. Der PKW brannte komplett aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,-EUR. Während der Löscharbeiten musste die B111 für eine Stunde voll gesperrt werden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

