Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines PKW Ford Focus in 17139 Malchin

Malchin (ots)

Am 08.01.2022 gegen 12:20 Uhr zeigt der 56-jährige deutsche Geschädigte den Diebstahl seines PKW Ford Focus in der Blumenstraße in 17139 Malchin mit. Unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug am 08.01.2022 im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 12:15 Uhr. Zu dem Fahrzeug kann gesagt werden, dass es sich um einen silberfarbenen Ford Focus mit dem amtlichen Kennzeichen MC-BK83 handelt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 8.500,-EUR. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Malchin unter der Telefonnummer 03994-231224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

