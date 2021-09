Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim

Rhein-Neckar-Kreis: Mit 3,34 Promille gestoppt - Zeugen und Geschädigte gesucht!

Eppelheim (ots)

Am Dienstag gegen 16:40 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd eine 44-jährige Frau, die in der Hebelstraße völlig betrunken neben ihrem beschädigten Volvo stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 3,34 Promille. Aufgrund der Alkoholisierung der Frau musste sie die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Da derzeit noch unklar ist, woher die Schäden an dem Volvo stammen, bittet die Polizei Zeugen, die die Frau beim Fahren gesehen haben sowie Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell