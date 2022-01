Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer verursacht unter Alkohol zwei Verkehrsunfälle

Stralsund (ots)

Am 09.01.2022 gegen 11:55 Uhr kam es in der Barther Straße in 18437 Stralsund zu einem Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol. Der 44-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Audi A4 befuhr die Barther Straße aus Richtung Grünhufer Bogen kommend in Richtung Carl-Heydemann-Ring. An der Kreuzung Barther Straße / Carl-Heydemann-Ring beachtete er zwei an der Kreuzung verkehrsbedingt wartende PKW nicht und fuhr auf diese auf. Anschließend verließ er rückwärtsfahrend die Unfallstelle und versuchte vom Unfallort zu flüchten. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr ca. 20 Meter rückwärtsfahrend auf den Gehweg. Anschließend schleuderte er wieder auf die Fahrbahn zurück und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er rückwärts gegen ein Bürogebäude und zerstörte dort eine Schaufensterscheibe in der Größe von 2 Meter x 2 Meter. Hierauf versuchte er erneut von der Unfallstelle zu flüchten und stellte sein Fahrzeug 30 Meter von der letzten Unfallstelle ab. Dort wurde er aber von zum Einsatz gebrachten Polizeibeamten festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Verkehrsunfallflucht erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der bei den beiden Unfällen entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 19.000,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

