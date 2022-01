Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 10.01.2022:

Peine (ots)

Eingeschlagenes Autofenster

Am 09.01.2022 gegen 14.00 Uhr stellte ein Anwohner in Mehrum fest, dass an einem geparkten PKW die Beifahrerscheibe zerstört wurde. Der Opel eines 46-jährigen war seit der vorherigen Nacht auf dem Parkplatz der Sporthalle geparkt und dort von einem bislang unbekannten Täter beschädigt worden. Aus dem Wagen sei nichts entwendet worden. Der Schaden beträgt rund 250 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell