POL-HG: Sportgeräte aus Garten entwendet +++ Diebe gehen Pkw an +++ Drei Verletzte durch Verkehrsunfall bei Oberstedten +++ Rollerfahrer weicht Pkw aus und stürzt

1. Sportgeräte aus Garten entwendet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Dornholzhausen, Auf der Platte, 06.12.2021 bis 08.12.2021 (pa)In Bad Homburg Dornholzhausen machten Diebe in den vergangenen Tagen eher ungewöhnliche Beute. Zwischen Montag und Mittwoch begaben sich Unbekannte in den Garten eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Auf der Platte". Dort entwendeten sie ein Trampolin sowie ein Fußballtor. Der Wert des Diebesguts beläuft sich zusammen auf knapp 200 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Diebe gehen Pkw an,

Oberursel, Oberstedten, Industriestraße, 07.12.2021, 14.10 Uhr bis 14.20 Uhr (pa)Am Dienstagnachmittag wurde in Oberursel Oberstedten ein kurzzeitig geparkter Mercedes von Dieben angegangen. Wie am Donnerstag zur Anzeige gebracht wurde, hatte die Fahrerin des Pkw diesen gegen 14.10 Uhr in der Industriestraße abgestellt, um eine Erledigung vorzunehmen. Als die Frau nach etwa zehn Minuten zurückkam, musste sie feststellen, dass offenbar jemand eine Seitenscheibe gewaltsam zu Bruch gebracht hatte. Entwendet wurde nichts, der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich jedoch auf etwa 1.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Mountainbike entwendet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Jacobistraße, 09.12.2021, 07.45 Uhr bis 14.30 Uhr (pa)Im Verlauf des Donnerstages kam es in der Bad Homburger Jacobistraße zu einem Fahrraddiebstahl. Ein Schüler der dortigen Schule hatte sein türkisfarbenes Mountainbike der Marke "Cube" - Modell "Acid 240" - am Morgen an einem Fahrradständer abgestellt und durch ein Zahlenschloss gesichert. Als er am Nachmittag den Heimweg antreten wollte, war das mehrere Hundert Euro teure Rad verschwunden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Drei Verletzte durch Verkehrsunfall bei Oberstedten, Oberursel, L 3003 zwischen Oberstedten und B 456, 09.12.2021, gg. 20.40 Uhr (pa)Am Donnerstagabend wurden bei einem Verkehrsunfall auf der L 3003 bei Oberursel Oberstedten drei Personen verletzt. Eine 75-jährige Oberurselerin befuhr gegen 20.40 Uhr mit ihrem Audi die Landesstraße aus Richtung Bad Homburg kommend in Fahrtrichtung Oberstedten. Als die Autofahrerin nach links abbiegen wollte, um auf die Bundesstraße 456 aufzufahren, übersah sie einen entgegenkommenden Toyota, gefahren von einem 29-jährigen Bad Homburger. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei die Fahrerin des Audi, der Mann am Steuer des Toyota, sowie dessen 26-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten mit Totalschaden von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25.000 Euro. Die Abfahrt der B 456 musste in Folge des Unfalls für etwas über eine Stunde gesperrt werden.

5. Rollerfahrer weicht Pkw aus und stürzt, Friedrichsdorf, Burgholzhausen v. d. H., Max-Planck-Straße, 09.12.2021, gg. 11.30 Uhr (pa)In Friedrichsdorf Burgholzhausen wurde am Donnerstagvormittag der Fahrer eines Motorrollers verletzt, als er einem Auto auswich und stürzte. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem 50-er Roller die Max-Planck-Straße, als der Fahrer eines am Fahrbahnrand geparkten BMW in den Verkehr einfuhr. Dabei übersah der 66-jährige Autofahrer augenscheinlich den von hinten heranfahrenden Motorroller. Der Rollerfahrer führte daraufhin ein Ausweichmanöver durch, um einem Zusammenstoß mit dem BMW zu entgehen. Auf der feuchten Fahrbahn geriet ein Rad des Rollers jedoch ins Rutschen, sodass der 51-Jährige zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Abklärung in eine Klinik. An seinem Roller entstand ein Schaden von einigen Hundert Euro.

6. Nach Unfall an Bahnübergang geflüchtet, Kronberg im Taunus, Am Schanzenfeld, 09.12.2021, gg. 19.20 Uhr (pa)Rund 3.500 Euro Sachschaden entstanden am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Kronberg, wobei sich ein Beteiligter anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Eine 42-jährige Kronbergerin befuhr die Straße "Am Schanzenfeld" gegen 19.20 Uhr in Fahrtrichtung Oberhöchstadt, als in Höhe des Bahnübergangs ein entgegenkommendes Fahrzeug den schwarzen Audi der Frau streifte. Die Person am Steuer des anderen Pkw setzte ihre Fahrt daraufhin fort und entfernte sich somit pflichtwidriger Weise vom Unfallort. Daher ermittelt nun die Polizeistation Königstein. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich dort unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

7. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag: L 3003, Gemarkung Bad Homburg, Höhe Kleingartenbauverein

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

