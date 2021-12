PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt +++ Frontalkollision bei Neu-Anspach +++ Zusammenstoß zweier Pkw bei Oberstedten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt, L 3041, zw. Wehrheim Obernhain und Lochmühle, 08.12.2021, gg. 13.45 Uhr (pa)Am Mittwoch kam es auf der L 3041 bei Wehrheim zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem sich eine Fahrzeugführerin Verletzungen zuzog. Gegen 13.45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Bad Nauheim mit seinem BMW der 3er-Reihe die Landesstraße aus Richtung Obernhain kommend in Fahrtrichtung Lochmühle. Als kurz vor der Einmündung zum Kloster Thron vorausfahrende Fahrzeuge aufgrund eines Abbiegevorgangs abbremsten, bemerkte der BMW-Fahrer dies zu spät. Der 3er fuhr gegen das Heck eines Renault Twingo und schob diesen wiederum auf einen davor befindlichen VW Polo auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Renault - eine 57-jährige Rosbacherin - leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur Behandlung in eine Klinik. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 23.000 Euro. Der BMW und der Renault wurden so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

2. Frontalkollision bei Neu-Anspach,

Gemarkung Neu-Anspach, Verbindungsstraße "Brandholz", 08.12.2021, gg. 16.20 Uhr (pa)Bei Neu-Anspach ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Zusammenstoß zweier PKW, bei dem ein Fahrzeuginsasse verletzt wurde. Gegen 16.20 Uhr begegneten sich auf der Verbindungsstraße "Brandholz" ein Ford Ranger und ein Renault ZOE im Bereich einer Fahrbahnverengung. Aus bislang ungeklärter Ursache befuhren beide die Engstelle zeitgleich, sodass es zum Frontalzusammenstoß kam. Bei der Kollision zog sich der 40-jähriger Beifahrer im Ford leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt. Der 52 Jahre alter Fahrer des Ford sowie der 61-jährige Mann am Steuer des Renault blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. Der Renault war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste durch den Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden.

3. Zusammenstoß zweier Pkw bei Oberstedten, L 3003, Gemarkung Oberursel Oberstedten, 09.12.2021, gg. 08.25 Uhr (pa)Auf der L 3003 bei Oberursel Oberstedten kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Gegen 08.25 Uhr befuhr ein 37-jähriger Porsche-Fahrer die Landesstraße aus Richtung Oberstedten kommend in Fahrtrichtung B 456. Als der Mann nach links abbiegen wollte, um auf die Bundesstraße aufzufahren, bog ein 41-jähriger Audi-Fahrer, der von der Bundesstraße kam, nach links auf die L 3003 ab. Dies führte zu einer Kollision der beiden Pkw, wodurch ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer des Audi nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

