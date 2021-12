PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: An Haustür gehebelt +++ Fahrrad aus Hinterhof entwendet +++ Nummernschilder gestohlen +++ Verletzte bei Zusammenstoß in Hohemarkstraße +++ Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. An Haustür gehebelt,

Usingen, Emminghausstraße, 29.11.2021, 08.00 Uhr bis 06.12.2021, 20.40 Uhr (pa)In Usingen wollten Einbrecher im Verlauf der letzten Woche in ein Wohnhaus eindringen, womit sie jedoch keinen Erfolg hatten. Ein Reihenhaus in der Emminghausstraße wurde zwischen vergangener Woche Montag und diesem Montagabend zum Ziel der Täter. Trotz mehrfachem Hebeln an der Tür gelang es ihnen nicht, sich Zutritt zu verschaffen, sodass es bei einem Sachschaden an der Haustür blieb. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Fahrrad aus Hinterhof entwendet,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Weinstraße, 03.12.2021, 18.00 Uhr bis 06.12.2021, 15.00 Uhr (pa)In den vergangenen Tagen waren in Friedrichsdorf Burgholzhausen Fahrraddiebe am Werk. Zwischen Freitagabend und Montagnachmittag begaben sich Unbekannte in der Weinstraße in einen Hinterhof, wo ein abgestelltes Mountainbike ihr Interesse weckte. Die Täter überwanden das zur Sicherung abgebrachte Fahrradschloss auf bislang unbekannte Weise und entfernten sich mit dem blauen Rad der Marke "Cube" - Modell "Reaction GTC" - im Wert von rund 1.600 Euro vom Tatort. Unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg Hinweise entgegen.

3. Nummernschilder gestohlen,

Usingen, Obergasse, 06.12.2021, 19.00 Uhr bis 07.12.2021, 07.15 Uhr (pa)In der Usinger Obergasse kam es in der Nacht zum Dienstag zum Diebstahl eines Satzes Nummernschilder. Ein grauer BMW war auf einem Parkplatz an der Fahrbahn geparkt, als jemand beide Kennzeichenschilder abschraubte und an sich nahm. Die gestohlenen Schilder tragen das amtliche Kennzeichen "F-AS 321". Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0.

4. Verletzte bei Zusammenstoß in Hohemarkstraße, Oberursel, Hohemarkstraße (Höhe Willy-Seck-Straße), 07.12.2021, gg. 06.00 Uhr (pa)Am Dienstagmorgen wurden in der Oberurseler Hohemarkstraße drei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 06.00 Uhr wollte ein 53-jähriger VW-Fahrer aus Richtung Oberstedter Straße kommend von der Hohemarkstraße nach links in die Willy-Seck-Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi, gefahren von einer 39-Jährigen, die die Hohemarkstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Bei der Kollision zogen sich sowohl der VW-Fahrer als auch die Frau am Steuer des Audi leichte Verletzungen zu, aufgrund derer sie in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Eine gleichaltrige Mitfahrerin im Audi wurde ebenfalls leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge mussten stark beschädigt von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

5. Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen, L 3063, zwischen Usingen Wilhelmsdorf und B 275, 06.12.2021, gg. 16.40 Uhr

(pa)Auf der L 3063 zwischen Usingen Wilhelmsdorf und der Bundesstraße 275 kam es am Montagnachmittag zu einem Alleinunfall eines Autofahrers, in dessen Folge gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Gegen 16.40 Uhr war ein 52-Jähriger aus Weilrod mit seinem VW von Wilhelmsdorf kommend in Fahrtrichtung B 275 unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Abhang hinunterfuhr, woraufhin der Kleinwagen schließlich im Graben zum Stillstand kam. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Mann seinen Wagen unter Alkoholeinfluss gefahren hatte. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von über 3,6 Promille. Dies hatte neben einer entsprechenden Strafanzeige eine Fahrt zur Polizeidienststelle zur Folge, wo ein Arzt dem Autofahrer eine Blutprobe entnahm.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell