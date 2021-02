Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210225 - 0226 Frankfurt-Sachsenhausen: Sexuelle Beleidigung von Polizeibeamtinnen

Frankfurt (ots)

(mc) Zwei Zivilpolizistinnen wurden gestern Abend am Tiefkai niederträchtig beleidigt und bei der Festnahme des Mannes sogar noch attackiert.

Gegen 20.10 Uhr waren die Beamtinnen auf Streife zwischen dem Eisernen Steg und der Alten Brücke, als sie auf einen 21-Jährigen stießen, der in der Öffentlichkeit urinierte. Offenbar schamlos sprach er die 26 und 27 Jahre alten Ordnungshüterinnen sogleich an und bot an, sein Geschlechtsteil zu zeigen. Als sie sich daraufhin als Polizistinnen zu erkennen gaben und die Personenkontrolle eröffneten, entgegnete er ihnen wortwörtlich: "Ich habe keinen Ausweis, ich kann euch nur meinen Schwanz zeigen". Unmittelbar danach nahm er die Beine in die Hand und flüchtete - vergebens. Die beiden Beamtinnen holten ihn ein und nahmen ihn fest. Allerdings leistete er heftigen Widerstand und schlug sogar mehrfach nach ihnen. Letztendlich war er den beiden Polizistinnen unterlegen. Bei dem Angriff blieben sie unverletzt.

Er muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung auf sexueller Grundlage verantworten.

Erfreulich war nur, dass den beiden Beamtinnen der "angedrohte" Anblick erspart blieb.

