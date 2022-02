Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Rücksichtsloser Twingo-Fahrer gesucht, Polizei bittet um Hinweise

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl hoffen nach einem rücksichtlosen Fahrmanöver eines bislang unbekannten Renault-Lenkers auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der junge Fahrer eines silberfarbenen Twingo soll am Donnerstagmorgen auf einem Waldweg zwischen der Kläranlage Leutesheim und dem Prestelsee kurz vor Auenheim mit derart überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, dass er gegen 9:15 Uhr gerade noch eine Kollision mit einem dortigen Brückengeländer vermeiden konnte, hierbei jedoch eine Passantin gefährdete. Nur mit einem Sprung zur Seite gelang es der 57 Jahre alten Spaziergängerin, sich vor einem drohenden Zusammenprall mit dem abdriftenden Kleinwagen in Sicherheit zu bringen. Der Verkehrsrowdy soll anschließend seine Fahrt unbeirrt und mit weiterhin hoher Geschwindigkeit in Richtung Auenheim fortgesetzt haben. An dem Twingo sollen laut der 57-Jährigen keine Kennzeichen angebracht gewesen sein. Ob der nun Gesuchte auch mit einem Kennzeichendiebstahl in der Straße "Im Hungerfeld" in Zusammenhang zu bringen ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Der silberne Renault Twingo konnte von Beamten des Polizeireviers Kehl mit verschiedenen Unfallschäden in Honau festgestellt werden. Vom Fahrer fehlt allerdings nach wie vor noch jede Spur. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Twingo-Lenkers gefährdet wurden, setzen sich bitte unter der Rufnummer: 07851 893-0 mit den Ermittlern in Verbindung.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell