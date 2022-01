Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Diebstahl aus PKW

Worms (ots)

Am heutigen Dienstag wurde durch unbekannten Täter ein Kraftfahrzeug in der Straße Fischmarkt aufgebrochen. In der Zeit zwischen 01:00 und 10:00 Uhr zertrümmerte bislang unbekannte Person die Scheibe der Beifahrertür des geparkten PKW mit einem Pflasterstein. Wie der Geschädigte mitteilt, sei ein Umschlag mit Bargeld vom Beifahrersitz entwendet worden. Aufgrund der Tatbegehungsweise wird vermutet, dass Anwohner auf die Geräusche aufmerksam wurden und etwas beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

- Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop,Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs-oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum. - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell