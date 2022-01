Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfall mit Verletzten am Verkehrsübungsplatz

Worms (ots)

Am Samstagnachmittag übte ein 26-jähriger Mann aus Ludwigshafen das Autofahren auf einem Verkehrsübungsplatz in Worms. Aus bislang ungeklärter Ursache, vermutlich der Verwechselung von Gas und Bremse, kam es in Folge dessen zu einem Unfall. Der Fahrer durchfuhr eine Baumreihe, überquerte daraufhin die Kreisstraße 6 und kam erst auf der anderen Straßenseite in einem Sandhügel zum Stehen. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Durch den Unfall wurde sowohl er, als auch sein Beifahrer leicht verletzt. Beide mussten in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

