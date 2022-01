Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (8/2022) Einbruch in Hochparterre-Wohnung in der Göttinger Wörthstraße - Wertschrank gestohlen

Göttingen (ots)

Göttingen, Wörthstraße

Montag, 3. Januar 2022, zwischen 16.30 und 18.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Aus einer Hochparterre-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Göttinger Wörthstraße haben Einbrecher am Montag (03.01.22) einen Wertschrank mit Bargeld und alkoholische Getränke gestohlen. Um in die Wohnung zu gelangen, kletterten die Täter auf den Balkon und schlugen anschließend die Scheibe der Balkontür ein. Die Tat ereignete sich nach derzeitigen Informationen am späten Nachmittag in der Zeit zwischen 16.30 und 18.20 Uhr. Der Gesamtwert der Beute ist noch offen. Von den Tätern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell