Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person, Samstag, 19.06.21, 11:25 Uhr

Paderborn-Sennelager, Bielefelder Straße (ots)

Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Paderborn befuhr mit seinem Pkw, Mercedes-Benz die Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Schloß-Neuhaus und beabsichtigte nach links in die Dubelohstraße abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er einen entgegenkommenden 30-jährigen Rennradfahrer, der sich mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Fahrtrichtung Sennelager bewegte und die dortige Einmündung passierte. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

