Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gestreift, verletzt, geflüchtet - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Lahr (ots)

Bei der Ausübung seiner Tätigkeit ist am Donnerstagvormittag der Mitarbeiter eines Entsorgung- und Recyclingbetriebs von einem Auto touchiert worden. Der 32-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und musste seine Arbeit später einstellen. Laut Schilderung des Verletzten habe er gegen 10:15 Uhr in der Flugplatzstraße einen Müllwagen beladen und sei hierbei vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Fahrzeugs gestreift worden. Der weiße Wagen, möglicherweise der Marke Dacia oder VW, sei anschließend in Richtung des Kreisverkehrs der Rheinstraße geflüchtet, ohne sich um den Mann zu kümmern. Das weiße Auto soll von einer Frau im geschätzten Alter zwischen 55 und 60 Jahren gelenkt worden sein. Sie habe helle oder graue Haare gehabt. Zeugen des Vorfalls oder wer Hinweise zum nun gesuchten Fahrzeug und/oder der Fahrerin geben kann, setzen sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 277-0 mit den Beamten des Polizeireviers Lahr in Verbindung.

