Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Bewusst angefahren? Polizei sucht Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer

Lahr (ots)

Wie den Beamten des Polizeireviers Lahr am Mittwoch zur Anzeige gebracht wurde, hat sich am Montagvormittag in der Schillertraße, im Bereich eines dortigen Bankinstituts, ein verstörender Vorfall zugetragen, bei dem eine Bedienstete des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Lahr verletzt wurde. Laut ihren Schilderungen wurde die städtische Mitarbeiterin gegen 10:15 Uhr, während der Ausstellung einer schriftlichen Verwarnung, von einem davonbrausenden Mercedes-Lenker angefahren, der wegen unberechtigten Parkens auf einem Schwerbehindertenparkplatz beanstandet werden sollte. Die hierdurch Verletzte wollte wegen der offensichtlichen Ordnungswidrigkeit die Personalien des Mannes feststellen, der sich aber partout weigerte, sich auszuweisen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Beschäftigte dem Fahrer des Wagens deutliche Zeichen gegeben haben, stehenzubleiben. Stattdessen soll der Autofahrer aufs Gaspedal getreten und geflüchtet sein. Hierbei erfasste er die städtische Angestellte am Knie. Beim Einbiegen von der Schillerstraße in die Eichrodtstraße soll überdies ein die Straße querender Fußgänger von dem Flüchtenden gefährdet worden sein. Insbesondere der Fußgänger, aber auch andere Zeugen oder durch die Fahrweise des Mercedes-Fahrers gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07821 277-0 zu melden. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 28-jährigen Verdächtigen, der als Fahrer des Mercedes in Betracht kommt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell