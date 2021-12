Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Fußgänger schwer verletzt

Durmersheim (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Straße "Auf den Heilberg" zu einem Unfall mit einem Fußgänger. Gegen 13 Uhr suchte eine 72-jährige Ford-Fahrerin einen freien Parkplatz bei einer Lebensmittelfiliale. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Frau in Schrittgeschwindigkeit als sie auf Höhe des Eingangs einen 77-Jährigen erfasste, der ebenfalls zum Eingang lief. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Mann schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

