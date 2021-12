Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Widerstand geleistet

Rastatt (ots)

Bei einer Kontrolle am Montagmittag in der Tulpenstraße wurde ein Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Rastatt verletzt, sodass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Die Ordnungshüter wurden um 13 Uhr auf drei Jugendliche und einen 28-Jährigen aufmerksam, welche sich in einer alten Sporthalle einer ehemaligen Schule unerlaubt aufgehalten und offenbar Betäubungsmittel konsumiert haben sollen. Bei Eintreffen der Polizei ergriff einer der Jugendlichen die Flucht. Der 15-Jährige konnte jedoch von einem der Ordnungshüter festgehalten werden, wobei er Widerstand leistete sowie Beleidigungen aussprach. Hierbei wurde der Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes verletzt. Der Minderjährige wurde in die Obhut eines Angehörigen übergeben. Ihn und seine Kumpanen erwarten nun die entsprechenden Anzeigen.

