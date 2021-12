Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Rheinbischofsheim - Böller in Mülleimer gezündet

Rheinau (ots)

Am Montag gegen 14:50 Uhr, meldete ein Zeuge ein lautes Knallgeräusch in der Weiherstraße. An einem Gewässer wurde offenbar ein Böller in einem Mülleimer gezündet. Im dortigen Bereich sollen sich zwei Jugendliche aufgehalten haben. Beide sollen dunkel gekleidet gewesen sein, Mützen getragen und einen Rucksack mitgeführt haben. Ein Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell