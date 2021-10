Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch an der Kapellenstraße

Paderborn (ots)

(mb) In ein Einfamilienhaus an der Kapellenstraße ist am Montag (11.10.2021) eingebrochen worden.

Die Bewohner waren zwischen 07.30 Uhr und 14.35 Uhr nicht daheim. In diesem Zeitraum versuchten der oder die Täter, eine Scheibe in der Haustür einzuschlagen. Da die Tür standhielt, schlugen sie ein Fenster im Hochparterre ein und kletterten in das Haus. Im Gebäude durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell