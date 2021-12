Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Offenburg (ots)

Am Montagabend fuhr eine 42-jährige Frau mit ihrem Opel Corsa auf der verlängerten B3 von der Otto-Hahn-Brücke in Richtung Messegelände und wollte nach links in die Max-Planck-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Audi A8 und prallte frontal mit ihm zusammen. Der Audi schleuderte zwischen zwei Bäumen durch und kam auf dem Gelände der Total-Tankstelle zum Stillstand. Der 36-jährige Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Unfallverursacherin musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 10.000 Euro. CBR

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell