Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fahrrad beim rückwärts ausparken angefahren - Kind leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In der Wallstraße, auf Höhe der Einfahrt des Parkplatzes, beabsichtigte am Donnerstag, 09.12.2021 gegen 08.50 Uhr eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin die Parkfläche rückwärts in Fahrtrichtung Wallstraße zu verlassen. Dabei übersah sie eine dahinter vorbeifahrende 34-jährige Frau mit ihrem Fahrrad, mit zusätzlichen Anhänger dahinter. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 4-jährige Tochter im Anhänger leicht verletzte. Nach kurzer Nachfrage der Autofahrerin entfernte sich diese, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zur Verursacherin machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell