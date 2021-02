Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 71-jähriger Frau

Greifswald (ots)

Am Vormittag des 29.01.2021 wurde im Bereich der Schönwalder Landstraße in Greifswald ein leblose Person festgestellt. Der eingesetzte Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich hierbei um eine 71-jährige Frau handelt, die bereits seit dem 27.09.2020 als vermisst galt und sich zuletzt in der Odebrecht-Stiftung in Greifswald aufhielt. Anzeichen für eine Straftat liegen nicht vor.

In diesem Zusammenhang wird die Öffentlichkeitsfahndung beendet. Es wird um Löschung der personenbezogenen Daten sowie des zur Verfügung gestellten Bildmaterials gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell