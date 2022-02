Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in Gaststätte, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen Mitternacht und 9 Uhr, in eine Gaststätte in der Rheinstraße. Der Täter hebelte offenbar die Tür des Nebeneinganges auf und gelangte so ins Innere. Wertgegenstände aus den Räumen der Gaststätte wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht entwendet. Es konnten allerdings noch weitere Aufbruchspuren an anderen Türen innerhalb des Gebäudes durch die Beamten festgestellt werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Nach der Spurensicherung durch die Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07221 680-0 entgegen.

/bk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell