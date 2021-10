Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Böse Überraschung an der Wohnungstür

Lüdenscheid (ots)

Gegen Mittag kommt eine Wohnungsinhaberin nach Hause. Als sie vor der Wohnungstür fällt ihr auf, dass in den Schlüssellöchern gar keine Schließzylinder mehr stecken. In der Wohnung fällt ihr Blick auf geöffnete Schränke, herausgerissene Kleider und mehr Chaos. Es fehlen zwei Spielekonsolen. Die Polizei sichert Spuren.

Das Ganze ereignete am 22. September in Lüdenscheid an der Körnerstraße. Einbrecher hinterlassen sie oft enorme Schäden - materiell und seelisch. Nicht jeder "verpackt" das Eindringen von Straftätern in den persönlichen Lebensbereich so ohne weiteres. Deshalb sollten Wohnungs- oder Hausbesitzer vorbeugen. Die Polizei bietet eine kostenlose Beratung - sogar vor Ort. Termine lassen sich vereinbaren unter Telefon 02372/9099-5512. Im Rahmen der Aktion "Riegel vor" informiert die Polizei außerdem am Samstag (30.10.) von 10 bis 13 Uhr im Sterncenter in Lüdenscheid über Schutzmöglichkeiten gegen Einbrecher.

