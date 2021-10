Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bikes in Keller oder Garage sicherer unterbringen

Menden/Lüdenscheid (ots)

Gegen 20.30 Uhr gibt es einen lauten Krach im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in #Menden. Es hört sich so an, als würde jemand gegen das Geländer stoßen. Ein Ehepaar denkt sich nichts weiter. 45 Minuten später gehen sie in den Keller und sehen, dass ihr Abteil aufgebrochen wurde. Beide E-Bikes sind weg.

Das Ganze ereignete sich am 24. September in der Anne-Frank-Straße. Kellerverschläge und selbst Garagen sind keine wirklich sicheren Orte für teure Pedelecs. Es gibt zusätzliche Sicherungsmöglichkeiten. Die Polizei berät kostenlos, was Fahrradfahrer tun können. Einfach anrufen unter Telefon 02372/9099-5512. Im Rahmen der Aktion "Riegel vor" informiert die Polizei außerdem am kommenden Samstag von 10 bis 13 Uhr im Sterncenter in #Lüdenscheid.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell