POL-OG: Gengenbach - Auseinandersetzung, Zeugen gesucht

Gengenbach (ots)

Zu einem Angriff mit einem Messer soll es am Donnerstagnachmittag gegen 13 Uhr in der Von-Bender-Straße gekommen sein. Hierbei wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein 17-Jähriger leicht verletzt. Vorausgegangen war der Attacke eine lautstarke, verbale Auseinandersetzung auf der Straße zwischen dem 17-Jährigen und einem bislang unbekannten Jugendlichen. Darüber hatte sich mutmaßlich ein Anwohner aufgeregt und soll dann den 17-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an. Mögliche Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeipostens Gengenbach unter der Rufnummer: 07803 9662-0 entgegen.

