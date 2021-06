Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (208/2021) Feuer in Wohnkomplex am Göttinger Hagenweg - Apartment brennt aus ungeklärter Ursache komplett aus

Göttingen (ots)

Göttingen, Hagenweg

Dienstag, 8. Juni 2021, gegen 10.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Erdgeschoss eines Wohnkomplexes im Göttinger Hagenweg ist am Dienstagvormittag (08.06.21) aus noch ungeklärter Ursache ein Apartment komplett ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Der Mieter war zum Zeitpunkt des Brandausbruches nach derzeitigen Informationen nicht zuhause. Die zerstörte Wohnung wurde beschlagnahmt.

Die Bewohner*innen des Komplexes verließen sofort eigenständig das Gebäude. Sie wurden an einem provisorisch eingerichteten Sammelplatz betreut. Die bei dem Feuer entstandenen Schäden beschränken sich ausschließlich auf das betroffene Apartment. Alle anderen Wohnungen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Mieter*innen konnten nach Ende der Löscharbeiten in ihre Räume zurückkehren.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Hagenweg gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr Göttingen, die FFW Stadtmitte, zwei RTW und ein Notarztfahrzeug im Einsatz. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell