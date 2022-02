Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Neusatz - Erfolgreicher Sucheinsatz

Bühl, Neusatz (ots)

Zu einem mehrstündigen Sucheinsatz von Polizei, Bergwacht und Suchhunden kam es am Donnerstagabend im Bereich Seibelseckle. Eine Frau hatte kurz vor 20 Uhr ihren Ehemann als vermisst gemeldet, nachdem dieser nicht von seiner Langlauftour zurückgekehrt war. Nachdem das Fahrzeug des Mannes gegen 21:30 Uhr verschlossen auf einem Parkplatz festgestellt wurde, musste davon ausgegangen werden, dass sich der 71-Jährige in einer hilflosen Lage befinden könnte. Einsatzkräfte der Bergwacht haben den Rentner gegen 1:30 Uhr in einer Schutzhütte im Bereich Blindsee bei Hundsbach aufgefunden. Nach eigenen Angaben habe er sich verlaufen und aufgrund des starken Nebels Schutz in der Hütte gesucht. Da darüber hinaus sein Handy defekt war, konnte er niemanden verständigen. Nach einer kurzen medizinischen Überprüfung in einem nahegelegenen Krankenhaus konnte der Langläufer zurück zu seiner erleichterten Familie.

