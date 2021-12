Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall- Fahrer flüchtig

Glan-Münchweiler (ots)

Am heutigen Morgen wird gg. 04.00 Uhr bei der Polizei Kusel ein stark unfallbeschädigtes Fahrzeug auf der B 423 gemeldet. Bei Eintreffen der Streife konnten an der Unfallstelle keine Personen angetroffen werden. Nach ersten Feststellungen ist der Pkw mit amerikanischer Zulassung von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung gegen einen Baum gefahren. Anschließend hat sich das Fahrzeug überschlagen und kam wieder auf der Straße zum Stehen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Fahrer bei dem Unfall verletzt hat, wurde der Bereich durch die Feuerwehr mit Drohne und Wärmebildkamera abgesucht. Es konnten keine Personen festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kusel unter 06381/9190 oder pikusel@polizei.rlp.de entgegen.|pikus

