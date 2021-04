Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw in Brand

Wegberg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch (31. März), um kurz nach 15 Uhr, ein Pkw auf der Industriestraße in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Eine Zeugin gab Hinweise auf einen Mann, der zum Tatzeitpunkt an dem Fahrzeug vorbeigegangen war. Diesen beschrieb sie als zirka 190 Zentimeter groß und schlank. Er hatte schulterlanges graues Haar und trug ein kariertes Hemd sowie eine Jeanshose. Ermittlungen der Polizei müssen nun klären, ob diese Beobachtung mit dem Brand in Verbindung stehen könnte. Weitere Hinweise zum Geschehen oder zur Identität des beobachteten Mannes nimmt das Kriminalkommissariat Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell