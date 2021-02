Polizei Hamburg

POL-HH: 210224-1. Zeugenaufruf nach Überfall auf Paketboten in Hamburg-Bahrenfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 23.02.2021, 15:05 Uhr

Tatort: Hamburg-Bahrenfeld, Ebertallee

Gestern Nachmittag hat ein bislang unbekannter Täter in Bahrenfeld einen Paketzusteller überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen stieß der Täter den Paketboten, der an der geöffneten Schiebetür seines Lieferfahrzeugs stand, in den Laderaum hinein. Unmittelbar danach ergriff der Täter mehrere Pakete aus dem Wagen und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Der Paketzusteller wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei verliefen erfolglos.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - "südländische" Erscheinung - ca. 25 Jahre alt - 175 - 180 cm groß - schlanke Figur - dunkler Teint - kurze schwarze Haare, Bart am Kinn - mit dunklem Pullover und dunkler Hose bekleidet

Die Ermittlungen werden bei dem für die Region Altona zuständigen Raubdezernat (LKA 124) geführt.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell