POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brennender Müllcontainer, mit gestohlenem Roller unterwegs, Widerstand und Verkehrsunfälle

Crailsheim: Auf Motorradfahrer aufgefahren

Eine 86-jährige Citroen-Fahrerin befuhr am Sonntagnachmittag gegen 16:45 Uhr die Gaildorfer Straße in Richtung der Goethestraße. Dabei erkannte sie zu spät, dass ein vor ihr fahrender 61-jähriger Motorradfahrer an einer roten Ampel anhalten musste. Die 86-Jährige fuhr auf den 61-Jährigen auf und schob diesen auf einen davorstehenden 38-jährigen Ford-Fahrer. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt, die Fahrerin des Citroen verletzte sich ebenfalls leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 000 Euro.

Crailsheim: Müllcontainer angezündet

Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr steckte ein Vandale einen Müllcontainer auf einem Hinterhof in der Breslauer Straße in Brand. Die Flammen beschädigten zudem ein nahegelegenes Holzgestell sowie zwei dortige Bäume. Die Feuerwehr, welche mit zwei Fahrzeugen und zwölf Personen im Einsatz war, konnte den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Verursacher.

Crailsheim: Mit gestohlenem Roller unterwegs

Eine Streife des Polizeireviers Crailsheim stellte am Samstagnachmittag gegen 13:30 Uhr im Rahmen der Streifenfahrt einen Roller mit zwei Personen auf einem Firmengelände in der Scheererstraße fest. Beim Erkennen des Streifenwagens versuchten die beiden Personen auf dem Roller zu flüchten. Wenig später konnten die beiden Jugendlichen im Alter von 17 Jahren und 16 Jahren angehalten werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass keiner der beiden im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und der Roller zuvor gestohlen wurde. Gegen beide Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Crailsheim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Eine 20-jährige Frau wurde am Freitagabend gegen 19:45 Uhr dabei erwischt, wie sie Waren aus einem Geschäft in der Haller Straße entwenden wollte. Aus diesem Grund wurde im Anschluss die Polizei verständigt. Während der Anzeigenaufnahme sollte die 20-Jährige auf weiteres Diebesgut durchsucht werden. Hiergegen wehrte sie sich und schlug in Richtung der Beamten. Auch im weiteren Verlauf zeigte sich die Frau unkooperativ, beleidigend und leistete Widerstand, wodurch beide Beamte leicht verletzt wurden. Sie muss nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Mainhardt: Vorfahrt missachtet

Am Sonntagabend gegen 19:40 Uhr fuhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer auf der K2584 von Wüstenrot kommend in Richtung Mainhardt. Beim Abbiegen nach links auf die B14 übersah er eine vorfahrtsberechtigte 70-jährige Mercedes-Fahrerin, welche bereits die B14 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch beide Fahrzeugführende verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 07 Uhr und 15 Uhr einen geparkten Audi auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Stauffenbergstraße. Dabei verursachte er an dem Audi einen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Murrhardt: Unfall mit landwirtschaftlicher Zugmaschine

Etwa 8000 Euro Sachschaden entstanden am Samstagnachmittag gegen 14:50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K1900. Ein 29-jähriger Ford-Fahrer befuhr die K1900 von Murrhardt in Richtung Käsbach. Dabei wollte er einen vor ihm fahrenden 40-jährigen Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespannes überholen. Hierbei kam der 29-Jährige nach links gegen die Leitplanke und wurde von dieser abgewiesen. Anschließend prallte er gegen das landwirtschaftliche Gespann, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro entstanden.

Bühlerzell: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 86-jähriger Opel-Fahrer wollte am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr von einer Seitenstraße aus Mangoldshausen kommend nach links auf die K2627 in Richtung Bühlerzell einbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 54-jährigen Motorradfahrer, welcher die K2627 von Kammerstatt in Richtung Bühlerzell befuhr. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der Motorradfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

