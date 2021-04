Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 20. April 2021, kam es gegen 16:40 Uhr auf der Garreler Straße in Großenkneten zu einem Verkehrsunfall.

Zur Unfallzeit befuhr eine 48-jährige Frau aus der Gemeinde Großenkneten mit ihrem VW Passat und Anhänger die Garreler Straße in Richtung Beverbruch. In Höhe der Einmündung Goosthöhe löste sich der Anhänger und geriet in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 45-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus der Gemeinde Großenkneten, konnte mit ihrem BMW nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Anhänger.

Durch den Verkehrsunfall erlitt die 45-jährige Fahrzeugführer aus Großenkneten leichte Verletzungen.

An dem BMW und dem Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell