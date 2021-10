Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung

Aalen (ots)

Vellberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagmittag um 13:00 Uhr befuhr ein 34 -jähriger Fahrer eines Pkw VW-Passat die Landesstraße 1064 von Vellberg in Richtung Eschenau. In einer Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dabei mehrere Meter im Graben weiter. Dort beschädigte er zunächst einen Weidezaun, bevor er wieder nach links über die Fahrbahn schleuderte und links neben der Fahrbahn in einem Gebüsch zum Stehen kam. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Er musste eine Blutprobe abgeben. Der Sachschaden beträgt 3.200 Euro.

