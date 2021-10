Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressemeldung bis 11:30 Uhr

Aalen (ots)

Backnang - Pkw contra Bagger und Stromverteilerkasten

Am Sonntag gegen 0:05 Uhr befuhr ein 25-jähriger Lenker eines Renault die Industriestraße in Backnang. Auf Höhe eines Supermarktes kollidierte der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer zunächst mit einem geparkten Bagger und anschließend mit einem Stromverteilerkasten. Am Pkw entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Der Fahrer, der bei dem Unfall unverletzt blieb, musste seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutprobe unterziehen. Darüber hinaus erwartet ihn eine Strafanzeige. Der Schaden am Bagger und Stromverteilerkasten wird auf insgesamt ca. 2.500 Euro geschätzt.

Murrhardt - Pkw touchiert landwirtschaftliches Fahrzeuggespann

Am Samstag gegen 14:50 Uhr befuhr ein 29 Jahre alter Pkw-Lenker mit seinem Ford Fiesta die K 1900 von Murrhardt in Richtung Käsbach. Auf einem längeren geraden Streckenabschnitt setzte er zum Überholvorgang an, um an einem landwirtschaftlichen Fahrzeuggespann vorbeizufahren. Inmitten des Überholganges geriet der Pkw erst gegen die linke Schutzplanke und im weiteren Verlauf gegen den Anhänger des landwirtschaftlichen Fahrzeuggespanns. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000 Euro beziffert.

