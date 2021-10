Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reifen zerstochen - Verkehrsunfälle - Betrunkener Radfahrer leistet Widerstand

Aalen (ots)

Korb-Kleinheppach: Reifen zerstochen

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag wurden an einem Mercedes, der in der Korber Straße geparkt war, alle vier Reifen zerstochen. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Sonntagvormittag, 10 Uhr einen in der Scheffelstraße geparkten Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Vier Autos bei Unfall beschädigt

Ein 19-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Sonntagnachmittag gegen 16:20 Uhr die B14 in Fahrtrichtung Backnang. Kurz vor der Ausfahrt Winnenden-Süd verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der hinter dem Audi fahrende BMW eines 29-jährigen Autofahrers wurde durch umherfliegende Autoteile des Audi beschädigt. Zudem wurden Teile der Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert und hierdurch zwei weitere Pkw beschädigt. Die Bundesstraße musste zur Reinigung der Fahrbahn zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Der beim Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Winnenden: Betrunkener Radfahrer leistet Widerstand

In der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr fiel einer Streife im Bereich der Kreisstraße 1911 ein 37-jähriger Radfahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit rund 2,3 Promille erheblich alkoholisiert war, weshalb ihm im RMK Winnenden eine Blutprobe entnommen werden sollte. Im Krankenhaus wehrte sich der Mann heftig gegen die Entnahme einer Blutprobe, sodass er letztlich von mehreren Beamten fixiert werden musste. Zudem beleidigte er die Ordnungshüter mehrfach. Der 37-Jährige muss nun mit gleich mehreren Strafanzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell