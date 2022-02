Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Wohlbehalten aufgegriffen

Kehl (ots)

Eine Vermisstensuche, beginnend in den frühen Morgenstunden des Freitags, hat nach über drei Stunden ein gutes Ende genommen. Der Bewohner eines Seniorenzentrums verließ in der Nacht die Einrichtung und hat so eine groß angelegte Suchaktion ausgelöst. Der offensichtlich orientierungslose Senior konnte jedoch unter Einbindung einer Vielzahl an Polizeistreifen kurz vor 7:30 Uhr wohlbehalten aufgegriffen und in das Heim zurückgebracht werden. Ein zur Suche angeforderter Polizeihubschrauber konnte noch auf seinem Anflug wieder abdrehen.

