Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen-Capelle, Sandstraße

4 Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 18-Jähriger Selmer befuhr am Freitag (28.01.), gegen 19.35 Uhr mit drei Mifahrern die K6 (Sandstraße) in Nordkirchen-Capelle in Fahrtrichtung Werne. Er kam in einer Rechtskurve mit seinem VW Polo nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und stieß anschließend frontal gegen einen Baum.

Der Fahrer und seine Mitfahrer (17, 17 und 22 Jahre / alle aus Selm) wurden verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Sandstraße war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für ca. 1,5 Std. gesperrt.

