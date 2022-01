Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße/Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Coesfeld (ots)

Die Fahrerin eines silbernen Autos sowie einen weiteren Autofahrer sucht die Polizei in Lüdinghausen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (27.01.) gegen 7.40 Uhr auf der Münsterstraße in Senden ereignete.

Eine 14-jährige Schülerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Münsterstraße in Richtung Kirche. Zu diesem Zeitpunkt fuhr die Fahrerin eines silbernen Autos von einem am Straßenrand befindlichen Seitenstreifen auf die Fahrbahn. Die Radfahrerin versuchte dem Auto auszuweichen. Dieser Versuch misslang und sie kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich. Die Autofahrerin stieg aus und erkundigte sich bei der Radfahrerin, ob sie sich verletzt hätte. Dann setzte sie ihre Fahrt fort, ohne ihren Anschlusspflichten nachzukommen. Weiterhin hielt der Fahrer eines anderen Autos und erkundigte sich bei der Schülerin, ob sie verletzt sei. Die Autofahrerin hatte schulterlange blonde Haare, war ca. 20-40 Jahre alt, ca. 160-165 groß und hatte eine normale Figur. Die Autofahrerin, der Autofahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

