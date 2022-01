Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Weststraße/Rauchmelder rettet Bewohner

Coesfeld (ots)

Dank eines installierten Rauchmelders, wurde die Bewohnerin einer Dachgeschosswohnung in der Nacht zum Mittwoch (26.1.) frühzeitig auf einen Brand in ihrer Wohnung aufmerksam. Die Seniorin, sowie alle weiteren im Haus anwesende Personen, konnten frühzeitig das Haus verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die Dachgeschosswohnung ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Am heutigen Tage suchten Brandermittler die Brandstelle auf. Vor Ort konnte ein technischer Defekt als Brandursache ermittelt werden.

