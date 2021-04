Polizei Bochum

POL-BO: Wattenscheid

Gemeinsames Pedelec-Training mit der Polizei und der Verkehrswacht Bochum wird verschoben

Wattenscheid (ots)

Wie bereits berichtet, war es geplant, dass das Team der Verkehrsunfallprävention der Bochumer Polizei und die Verkehrswacht Bochum am 26. April 2021 (Montag) in Wattenscheid erneut ein gemeinsames Pedelec-Training durchführen. Die Örtlichkeit: Der Parkplatz der an der Straße "Auf dem Esch" gelegenen Sportanlage.

Aufgrund der Pandemielage wird diese Veranstaltung verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest!

"Fahren Sie bitte alle vorsichtig, halten sich als Rad- oder Autofahrer an die Regeln des Straßenverkehrs und achten aufeinander, um sich und andere zu schützen und nicht zu gefährden!"

