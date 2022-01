Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rorup, L580/Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Drei verletzte Personen sind die Bilanz eines Unfalls, der sich gegen 12.20 Uhr auf der L580 zwischen Dülmen und Rorup ereignet hat. Eine 20-jährige Dülmenerin befuhr mit ihrem Auto die L580 von Dülmen kommend in Richtung Rorup. Eine 82-jährige Velenerin befuhr zur selben Zeit einen Wirtschaftsweg in Richtung 580 und beabsichtigte diese zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Autos von der Fahrbahn auf den Seitenstreifen bzw. ein angrenzendes Feld geschleudert. Beide Fahrerinnen sowie die Beifahrerin der Velenerin, eine 83-jährige Frau aus Velen, verletzten sich bei dem Unfall. Krankenwagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die 580 war für die Zeit der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

